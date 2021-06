Un nouveau sacre pour l’ASVEL

L’ASVEL a remporté ce samedi après-midi son vingtième titre de champion de France.

Les Villeurbannais se sont imposés 87-74 face à Dijon, malgré l’absence de cinq joueurs majeurs.



Les joueurs de l’ASVEL soulèvent un nouveau trophée en Jeep Élite, après ceux de 2016 et 2019, remportés en cinq manches face à Strasbourg et Monaco.



Après un premier quart temps équilibré, les hommes de T.J. Parker ont accéléré dans le deuxième. Les Villeurbannais ont pu rentrer aux vestiaires avec 9 points d’avance. Une avance qui s’est accentuée au cours du troisième quart temps. Dans les dernières minutes, David Lighty (MVP de cette finale) a douché les espoirs dijonnais.

Un titre qui réjouit forcément le coach villeurbannais : Quand tu as des joueurs d’expérience, David (Lighty), Antoine (Diot) et Norris (Cole) qui font le job et que derrière ça suit, on est très bons. Et on l’a été sur ce Final Four. C’est émotionnel (…) Même quand je n’étais pas bien, j’ai toujours eu le soutien de Gaétan (Muller), de Tony (Parker), de plein de monde.