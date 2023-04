Un nouveau terrain d’expression pour Peinture Fraîche

Le festival de street art Peinture Fraîche reviendra du 11 octobre au 5 novembre.

L’événement quittera la Halle Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, pour aller prendre place quelques centaines de mètre plus loin au sein des anciennes usines Fagor-Brandt.

Il s’agira du dernier événement dans ce lieu qui sera ensuite transformé en entrepôt TCL.

L’ancienne usine offre une terrain d’expression inédit pour les artistes, avec une surface intérieure deux fois plus grande et une surface extérieure quatre fois plus grande que les éditions précédentes.