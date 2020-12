Un nouveau test pour détecter le Covid-19 parmi d’autres maladies respiratoires

Le laboratoire BioMérieux dont le siège est situé à Lyon vient d’obtenir la licence CE pour commercialiser son tout nouveau prototype de test contre le Covid-19.



Véritable innovation, ce test ne fait pas que détecter ou non la présence du SARS COv-2 dans l’organisme, il repère également la présence de la grippe A et B et d’autres pathologies respiratoires.



Effectués à partir d’échantillons nasopharyngés, ces nouveaux tests devraient permettre une prise en charge des patients encore plus efficace.