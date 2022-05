Un nouvel épisode de fortes chaleurs attendu la semaine prochaine en France

Un dôme de chaleur va s’installer à partir de ce dimanche jusqu’en fin de semaine prochaine sur l’ensemble du territoire français. Les températures devraient être encore plus élevées que la semaine écoulée. Elles dépasseront aisément les 30°C. L’humidité ambiante pourrait également rendre les journées étouffantes avec jusqu’à 40°C en ressenti localement !

Le dôme de chaleur est un phénomène météorologique bien connu des experts du climat. Il se déclare lorsque l’atmosphère capture, à la manière d’un couvercle, l’air chaud de l’océan. Cette masse d’air produit un “dôme”, qui a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Le phénomène est de plus en plus courant avec l’impact du réchauffement climatique. Un dôme de chaleur peut notamment accentuer les sécheresses et les feux de forêts.