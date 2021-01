Un numéro unique pour l’ensemble des espaces France Services

Vous souhaitez être orienté dans vos démarches administratives sans chercher bien loin. Vous pouvez désormais contacter le 09 72 72 59 12.



Les agents des espaces France Services prendront en charge les demandes. L’idée est venue des services d’Etat du Rhône et facilitera l’accès à “un panier de services publics”, comme le précise le communiqué.



Parmi eux : “l’aide au renouvellement du permis de conduire et de la carte grise. L’assurance maladie, l’assurance retraite, les allocations familiales, Pôle emploi, les prestations de la mutualité sociale agricole et les services de La Poste. Les déclarations de revenus, l’appropriation du prélèvement fiscal à la source…”



Plus d’informations sur le site de France Services.