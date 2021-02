Un “objet cylindrique” observé dans le ciel américain

Le New York Post et le média ABC rapportent qu’un pilote de la compagnie American Airlines aurait aperçu un “objet cylindrique rapide” dans le ciel lors d’un trajet entre Cincinnati et Phoenix.



Les faits se seraient déroulés ce 21 février. Cet objet cylindrique s’apparentait à un missile de croisière, d’après le pilote.



Toujours est-il que cet incident a été pris très au sérieux par l’équipage, qui aurait tout de suite prévenu le centre de contrôle aérien.