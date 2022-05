Un OL clinique, le Vélodrome jardin des Lyonnais, la 6ème place en ligne de mire…Ce qu’il faut retenir de OM-OL (0-3)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – OLYMPIQUE LYONNAIS : (0-0), 35ème journée de Ligue 1. Buts : Lukeba (55e), Dembélé (76e), Toko-Ekambi (88e).

Une victoire de prestige

En s’imposant 3-0 au Vélodrome, l’OL a clairement signé le plus beau coup d’éclat de sa saison moribonde. A tel point que les supporters lyonnais ressentent aussi de la frustration ce dimanche soir : comment cette équipe peut-elle être à dix points de l’OM après avoir battu son rival à deux reprises ? Mais ne boudons surtout pas notre plaisir : gagner un Olympico est toujours jouissif. 3-0 au Vélodrome, l’OL l’avait déjà fait en mai 2019. Depuis 2010-11, Lyon a gagné quatre fois à Marseille, contre six nuls et seulement deux défaites. Ces dernières années, le Vélodrome est clairement le jardin des Lyonnais. L’OL y a signé ce dimanche soir la 1000ème victoire de son histoire en Ligue 1.

Un OL clinique

L’OL a été particulièrement efficace, marquant sur sa première occasion franche et sachant doubler la mise puis enfoncer son adversaire. Défensivement, excepté le raté énorme de Milik à 0-0 (44e), l’OL a très bien maîtrisé son adversaire. Pour une fois cette saison, Lyon a aussi eu un peu de chance avec un penalty non accordé à Marseille lors d’une intervention involontaire du bras de Dembélé en pleine surface de réparation. Le débat existe sur cette action. En revanche, de la même façon qu’il n’y avait pas faute de Sissoko sur Lopes lors de Strasbourg-OL (1-1), il n’y avait aucune faute de Dembélé sur Lopez sur l’action du premier but de Lukeba.

La sixième place en ligne de mire

On écrivait après la défaite à Brest que l’OL n’avait plus aucune chance d’être européen. On va attendre un peu avant de faire complètement notre mea-culpa (et on en serait très heureux !) mais force est de constater que Lyon est revenu à deux points du sixième Strasbourg. Cette sixième place sera qualificative pour les play-offs de la Ligue Europa Conférence si Nice gagne la coupe de France devant Nantes et conserve une place dans le Top 5 du championnat. Il reste trois journées et neuf points à distribuer. Quelque soit l’issue du championnat, cette victoire 3-0 de Lyon à Marseille permet à l’OL de s’offrir un large sourire dans cette saison. Cela donne aussi un certain crédit à Peter Bosz pour poursuivre au-delà de cette première année.

J.H.