Un OL renversant, l’Europe n’est plus qu’à 5 points…Ce qu’il faut retenir de OL – Rennes (3-1)

Olympique Lyonnais – Stade Rennais : 3-1 (0-1). Buts : Gouiri (11e) pour Rennes. Tolisso (60e), Lacazette (68e) et Barcola (79e) pour Lyon.

Une première depuis février 2022 !

L’OL n’avait plus gagné après avoir été mené depuis le succès devant l’OM le 1er février 2002. Complètement dominés en première période, les Lyonnais sont revenus à hauteur grâce à un coup de canon de Tolisso, auteur de son premier but de la saison. Lacazette et Barcola ont ensuite offert la victoire à un OL hyper efficace : trois tirs cadrés, trois buts !

L’OL à cinq points de la cinquième place

Après cette victoire, Lyon est septième (en attendant le résultat de Reims-Brest) avec seulement cinq points de retard sur la cinquième place, détenue par Lille, battu samedi à Angers (1-0). Pour rappel, la cinquième position est qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. En gagnant à Toulouse vendredi soir, l’OL signerait une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 (ce qui ne lui est jamais arrivé cette saison) et reviendrait provisoirement à deux points de Lille.

Une ambiance familiale

Les Bad Gones en grève, les Lyon 1950 muets ou aux abonnés absents, le match s’est déroulé dans un climat calme mais pas du tout hostile. D’ailleurs, l’OL aurait-il renversé Rennes si ses Ultras avaient été présents ? La question se pose. Présents en masse, les enfants n’ont pas boudé leur plaisir, lançant même un “Qui ne saute pas n’est pas Lyonnais” après le troisième but de Barcola.

L’affluence communiquée officiellement (44 671 spectateurs) est risible : il y avait probablement au maximum 30 000 personnes.

L'#OL n'avait plus gagné après avoir été mené depuis l'Olympico de février 2022. En gagnant à Toulouse, l'OL pourrait être vendredi soir à 23 heures à 2 points de la 5e place européenne. Et si ?

#OLSRFC — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) April 9, 2023



