Un parc d’attraction Willy Wonka à Amsterdam en 2024 ?

La marque Tony’s chocolonely espère ouvrir un parc d’attraction dédiée à la chocolaterie de Willy Wonka issue du roman Charlie à la chocolaterie. C’est à Amsterdam que le lieu pourrait ouvrir, d’ici 2024.



C’est un parc d’attraction qui en ferait rêver plus d’un ! La marque Tony’s chocolonely, populaire aux Pays-Bas, souhaiterait ouvrir un parc d’attraction sur le thème du célèbre roman de Roald Dahl. L’ouvrage a depuis été adapté en film par Mel Stuart en 1971 et par Tim Burton en 2005.



Mi-parc d’attraction, mi-usine



Tout comme la chocolaterie de Willy Wonka dans l’œuvre originale, le parc devrait se diviser en deux parties. Un espace serait consacré à la production, où le chocolat serait confectionné sur place, et une partie dédiée à la visite du parc.



Les premières annonces parlent de montagnes russes en chocolat, mais aussi d’espace bonbons, biscuits et chocolat, évidemment. Un restaurant pourrait permettre d’accueillir le public pour déguster les produits de la chocolaterie.



Chocolat bio et éco-responsable



À l’intérieur, le chocolat est assuré comme étant bio et rémunéré au prix juste par la marque. La direction du parc milite pour une industrie du chocolat éco-responsable. Des visites permettront également d’apprendre toutes les choses à savoir sur le chocolat et le cacao.