Un père et sa fille agressés au scalpel à Mions

Une adolescente de 13 ans et son père ont été agressés par arme blanche jeudi dernier dans la commune de Mions. La jeune fille avait été prise pour cible, car les agresseurs voulaient lui voler son portable.



Les deux malfaiteurs lui ont asséné des coups de poing et un coup de scalpel pour dérober son téléphone. Le père de la jeune fille a lui aussi été violemment agressé. Selon les informations du Progrès, les agresseurs ont infligé plusieurs coups de poing et coups de pied au visage et sur les jambes de l’adulte. La victime a elle aussi reçu un coup de scalpel au niveau du ventre.



Les deux mineurs ont depuis été interpellés et placés en garde à vue.