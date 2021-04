Un père et son fils blessés par balle à Villefontaine

Un père et son fils ont été blessés par balle ce lundi soir vers 22h à Villefontaine près de la gare routière.



Selon le Dauphiné Libéré, l’adolescent de 17 ans a été atteint d’une balle dans le thorax, quelques instants plus tard, c’est son père âgé de 41 ans qui a été victime d’une même attaque de la part du même groupe d’individus. Le quadragénaire a été touché à deux reprises.



Les secours sont rapidement intervenus. Les deux victimes ont été transportées en état d’urgence absolue à l’hôpital.



Selon les premières informations, ce règlement de compte aurait eu lieu après un différend survenu plus tôt dans la journée.



Plusieurs individus sont actuellement recherchés. Une enquête a été ouverte.