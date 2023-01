Un plan antichute pour les personnes âgées en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, les chutes des personnes âgées entraînent chaque année plus de 8 000 hospitalisations et près de 600 décès. Ces chutes entraînent des conséquences physiques, psychologiques, sociales et marquent une rupture dans la vie des individus et une perte d’autonomie.

En Bourgogne-Franche-Comté comme sur les autres territoires régionaux, la prévention des chutes et des récidives de chutes des personnes âgées mobilise déjà de nombreux acteurs.

Parmi ceux-ci, 70 ont d’ailleurs été invités à préparer notre Plan antichute Bourgogne-Franche-Comté, et vont constituer le comité de pilotage du plan triennal.

L’objectif est de réduire de 1 830 le nombre de séjours hospitaliers pour chute et de 113 le nombre de décès dus à des chutes d’ici décembre 2024.

L’état des lieux régional fait apparaître des dynamiques remarquables, qu’il importe de prendre en considération sur la période 2022-2024 afin de les faire connaître.



Parmi les axes de travail, on retrouve: