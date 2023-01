Un plan “Chasse” pour durcir les sanctions devrait être annoncé par le gouvernement

Des durcissements des sanctions devraient être annoncés concernant la chasse en France, annonce le gouvernement. Le lundi 9 janvier 2023, la secrétaire d’État à l’Écologie, Bérangère Couillard dévoilera le plan du gouvernement pour obtenir “zéro accident” de chasse. Certaines informations sont déjà connues, faisons le point.

La création d’un délit d’alcoolémie devrait être mis en place. Au-delà de 0,5 gramme d’alcool dans le sang, il sera interdit de chasser.

L’interdiction de chasser si l’on est à l’origine d’un accident mortel devrait être présente dans le plan du gouvernement. En effet, si un chasseur a déjà été inculpé pour accident de chasse mortel, il ne pourra plus chasser.

Une application devrait être créée pour renforcer la sécurité des chasseurs et des promeneurs. Lors de la saison de 2021-2022, l’Office de la biodiversité a recensé 90 accidents de chasse. Alors que pour la saison 2020-2021, 80 accidents avaient été recensés, une augmentation qui “n’est pas normale”, selon le gouvernement.

Les chasseurs seront mieux formés tout au long de leur vie. Une formation théorique est déjà obligatoire tous les dix ans mais avec ce plan, une formation pratique devrait être mise en place et encadrée par des fédérations de chasse.

Et enfin, le permis de chasse sera délivré après des tests d’aptitude. À l’heure d’aujourd’hui, le permis de chasse peut s’obtenir sans test d’aptitude auprès de médecins.