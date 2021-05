Un point de deal démantelé à Rillieux-la-Pape

Un trafic de stupéfiants a été démantelé ce mardi à Rillieux-la-Pape. Six personnes ont été interpellées. L’opération de police a eu lieu très tôt dans la matinée.



Depuis plusieurs semaines, des enquêteurs surveillaient ce point de deal situé rue de Francfort près du collège Paul-Emile-Victor. Les individus identifiés étaient connus des services de police. Parmi eux, le plus âgé a seulement 21 ans et trois d’entre eux sont encore mineurs. La police a saisi près d’un kilo de résine de cannabis et de l’argent liquide. Les suspects ont été placés en garde à vue.