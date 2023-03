La célèbre marque de vente de vêtements en ligne Shein va ouvrir un pop-up store éphémère à Lyon entre le 11 et le 14 mars prochain au 6 rue de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement. Ainsi des vêtements et accessoires seront proposés à la clientèle avec les collections printemps et été afin de se préparer pour l’arrivée des beaux jours. Une thématique axée autour du street-art sera mise en place dans la boutique.