Un projet « trimestre anti-inflation » est lancé ce lundi

Le projet « panier anti-inflation » prévu par le gouvernement afin de réduire les coûts des courses des Français initialement abandonné, est à nouveau adopté dans les supermarchés.

Bruno Le Maire a annoncé ce lundi le lancement du projet « trimestre anti-inflation ». Un accord engageant les distributeurs à proposer des prix « les plus bas possible » sur une sélection de produits permettraient de freiner l’évolution des prix.

Le dispositif, financer grâce aux marges de distributeurs, durera jusqu’en juin et coûtera aux enseignes « plusieurs centaines de millions d’euros ».

Depuis dimanche, les enseignes de grandes distributions sont pressées de ralentir l’évolution des prix. Système U avait déjà lancé son propre panier composé de « 150 produits à prix coûtant pour une durée indéterminée ». Monoprix, Carrefour et Intermarché ont également suivi en proposant les mêmes services sur une centaine de produits « du quotidien » ainsi que des produits labellisés « sains ».