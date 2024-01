Il a fait extrêmement doux ce mercredi dans la région et un nouveau record de température a été battu.



La station Lyon-Bron a enregistré 17,7°C dans l’après-midi, faisant de ce mercredi le plus chaud depuis 2018. Les températures sont dignes d’un mois de mars.



A noter que le record absolu pour un mois de janvier date de 2015 et il est de 19,1°C.

Des températures dignes d'un mois d'avril et qui resteront très douces ces prochains jours. pic.twitter.com/cmVZkzOv23 — Lyon Météo (@LyonMeteo69) January 24, 2024

