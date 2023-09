Un record a été battu à Bourgoin ce week-end. Celui du plus grand nombre de passes de rugby.



Environ 300 personnes ont participé et 335 passes ont été réalisées.



L’objectif a été largement atteint puisqu’il fallait faire plus de 278 passes.

Pour rappel, Bourgoin-Jallieu fait office de camp de base pour le XV italien. 7000 personnes ont assisté à l’entrainement de ce dimanche.