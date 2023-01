Un renfort pour l’ASVEL

Le meneur de jeu Dee Bost rejoint l’ASVEL jusqu’à la fin de la saison. Le meneur de jeu américano-bulgare connait parfaitement le championnat de France, puisqu’il a passé une saison à Strasbourg et quatre autres à Monaco. Il arrive également avec une certaine expérience de l’EuroLeague (39 matchs joués), ayant disputé la compétition avec Gora, Kaunas puis le Khimki Moscou.

Le vainqueur de l’EuroCup 2021 avec la Roca Team évoluait depuis un an et demi sous les couleurs de Galatasaray (11.1 points, 2.3 rebonds et 5.4 passes décisives).

L’ASVEL met tout en œuvre pour confirmer la qualification de Dee BOST pour les prochaines rencontres d’EuroLeague et de LNB.