Un report envisagé de la cérémonie des Oscars 2021

En raison de la crise liée au coronavirus, la prestigieuse cérémonie cinématographique des Oscars pourrait être décalée à une date ultérieure. Même si, pour l’instant, la date du 28 février 2021 est encore inchangée.



Nouveau chamboulement dans l’industrie du cinéma. Après avoir vu l’annulation du festival de Cannes, un report est probable pour la cérémonie des Oscars, annonce le média américain Variety. Pour faire face à cette crise, l’Académie des arts et sciences du cinéma a assoupli certaines règles.



Les films doivent sortir avant le 31 décembre



Pour participer à la cérémonie des Oscars et tenter de remporter une statuette dorée, les films doivent sortir dans les salles obscures avant le 31 décembre 2020. Une aubaine pour les réalisateurs qui ont, pour certains, vu la date de sortie de leur film être reportée en raison de la crise sanitaire. De plus, les films sortis sur Internet, sans sortie officielle au cinéma, pourront tout de même tenter leur chance aux Oscars cette année.



Un report “probable”



Une source proche de l’Académie avoue que la cérémonie sera “probablement reportée” en précisant qu’aucune date de report n’a été proposée, révèle Variety.



Le président de l’Académie, David Rubin, a confié au média américain qu’il est encore trop tôt pour envisager un report. Pour l’heure, la date du 28 février 2021 est donc maintenue.