Un réseau de prostitution démantelé à Lyon

La police de Sureté Départementale du Rhône (DDSP 69) a démantelé la semaine dernière un réseau de proxénètes sud-américains dans le 7ème arrondissement de Lyon.

Menée conjointement par la DDSP 69 et l’OCRTEH, l’enquête a conduit au placement en garde à vue de cinq suspects, 3 hommes et 2 femmes âgés de 22 à 46 ans. Ils sont soupçonnés d’avoir aménagé et organisé un réseau de prostitution de victimes originaires de République Dominicaine.

Près de 80 camionnettes, situées dans la zone de la ZAC Ampère, accueillaient une centaine de travailleuse du sexe sud-américaine, transitée depuis l’Espagne ou l’Italie.

Trois armes à feu ont été perquisitionnés chez les suspects, ainsi que plusieurs documents en lien avec leur activité illicite.

A l’issue de 96h de garde à vue, les 5 suspects interpellés en France ont été présentés au magistrat instructeur en charge de l’information judiciaire. Quatre d’entre eux sont placés en détention provisoire.