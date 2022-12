Un réseau de proxénétisme démantelé

Un réseau de proxénétisme chinois a été démantelé la région. Les enquêteurs de la sureté départementale du Rhône ont ouvert une enquête préliminaire après avoir pris connaissance de prestations sexuelles tarifées réalisées dans un salon de massage du 6e arrondissement de Lyon.



Cinq autres salons ont été découverts, quatre à Lyon et un à Grenoble.



En tout 11 personnes ont été arrêtés. Les perquisitions ont permis de saisir 70 000 euros, trois véhicules, une moto, de la maroquinerie de luxe, des bijoux et plus de130 000 euros sur des comptes bancaires.



Parmi les 11 gardés à vue, 9 ont été présentés au magistrat instructeur.