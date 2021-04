Un réseau de trafic d’armes et de gilets pare-balles démantelé dans la région lyonnaise

Un réseau spécialisé dans le trafic d’armes et de gilets pare-balles a été démantelé par les forces de l’ordre ces derniers jours dans la région lyonnaise.



Selon les informations du Progrès, huit véhicules, 11 armes à feu, 400 gilets pare-balles dont 100 siglés “police”, des milliers de munitions et plus de 200 000 euros ont été saisis. Huit personnes ont également été mises en examen dans cette affaire.



L’enquête avait été ouverte en 2018 par la Section de recherches (SR) de Lyon.