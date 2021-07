Un réseau de trafic de drogue démantelé à Vaulx-en-Velin

Un réseau familial de trafic de drogue a été démantelé à Vaulx-en-Velin. Après plusieurs mois d’enquête les gendarmes ont procédé à une vague d’arrestations fin juin. Selon Le Progrès, dix personnes ont été écrouées et deux ont été placées sous contrôle judiciaire.



Les enquêteurs ont saisi 80 kilos de résine de cannabis, de l’huile de cannabis et de la cocaïne, d’une valeur de 850 000 euros, ainsi que 335 000 € en espèces, 88 000 € sur des comptes bancaires, une maison, six véhicules, mais également des armes et des munitions.



Quatre points de deals importants se trouvaient à Vaulx-en-Velin, les ventes s’organisaient via Snapchat.



L’enquête avait débuté en novembre dernier après une perquisition à l’Arbresle.