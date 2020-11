Un restaurant normand offre un rouleau de papier toilette pour chaque commande

Le restaurant “Les affiches” à Trouville-sur-Mer, du nom du célèbre tableau de Raoul Dufy, a trouvé un moyen original de faire plaisir à ses clients.

Comme le titrait Ouest France, ce restaurant du centre-ville de Trouville a décidé d’offrir un rouleau de papier toilette pour chaque commande à emporter afin de “répondre à l’angoisse majeure des français” en ce reconfinement.

Intitulé “offre spéciale reconfinement”, la blague en a fait rire plus d’uns. La publication a été likée plus de 200 fois et repartagée par 160 personnes.

En tout cas, on peut souligner une manière originale de faire savoir aux clients que l’activité perdurait pendant le confinement et qu’ils pourraient toujours se consoler avec des plats de leur restaurant préféré sans avoir besoin de ressortir de chez eux chercher du papier toilette en cas de pénurie soudaine.