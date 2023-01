Un restaurateur bourguignon récompensé par la médaille d’or du meilleur burger du monde

Selon nos confrères de France Bleu Bourgogne, un restauration bourguignon et plus particulièrement dijonnais a été auréolé de la médaille d’or du meilleur burger au monde à l’occasion du Sirha Lyon. C’est Julien Chauvenet, créateur du restaurant Foodies, qui a eu l’immense privilège de recevoir cette récompense. Dans le burger, on retrouvait de la saucisse de Morteau, des ris de veau ou encore une sauce ravigotte au cassis notamment.