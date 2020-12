Un réveillon sous surveillance

Les restrictions imposées par la crise sanitaire vont peser lourd dans les festivités de la soirée du réveillon. 100 000 policiers et gendarmes, dont 650 dans le Rhône, seront déployés pour faire respecter le couvre-feu imposé entre 20h et 6h. Les forces de l’ordre lutteront également contre les fêtes clandestines et les violences urbaines.

Dans le Rhône, le préfet Pascal Mailhos a pris un arrêté portant notamment sur l’interdiction de la vente d’alcool à emporter à partir de 17 heures aujourd’hui.

Pour rappel, le montant de l’amende pour toute personne qui ne respecte pas le couvre-feu est de 135€. En cas de tapage nocturne, il vous en coûtera 68€. Si vous pouvez vous rassembler pour une fête privée, le gouvernement recommande un maximum de six adultes.