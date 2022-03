Un revolver napoléonien de 1873 offert au musée de l’Empéri à Salon-de-Provence

Le musée de l’Empéri de Salon-de-Provence a reçu cette semaine un don assez incroyable pour sa collection. En effet, un revolver napoléonien de 1873 a été saisi chez un particulier par la gendarmerie d’Arles suite à une enquête judiciaire. Et au lieu de détruire l’arme, comme à l’habitué, les militaires, avec l’accord du parquet d’Aix-en-Provence et de la Direction régionale des affaires culturelles, ont décidé de faire don de l’arme au musée de l’Empéri donc, où une grande collection d’armes napoléoniennes est déjà présente.

L’arme en elle même est dans un état impeccable. Il s’agit d’un “revolver réglementaire pour officier, un modèle 6 coups datant de 1973 et de série 1877 et à percussion centrale” selon le gendarme Mathiaud. L’arme a été intégré dans le patrimoine salonais et inventorié comme bien appartenant au Patrimoine national. Une exposition de cette dernière devrait avoir lieu dans les prochains mois.