Un Rhodanien meurt noyé dans les Landes sous les yeux de sa famille

Un homme de 52 ans, originaire de Caluire, est mort noyé au large de la plage de Biscarosse dans Les Landes. Repéré par les maître-nageurs sauveteurs en état de détresse, hors zone surveillée, les moyens mis en place par les secours n’ont pas été suffisant.

Un hélicoptère et deux équipes des sapeurs-pompiers et du SMUR sont intervenus en vain. Le touriste souffrait déjà d’une noyade de stade 4 et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. La victime se serait noyée par épuisement.

Une cellule psychologique a pris en charge son épouse et leurs deux enfants, présents sur la plage au moment des faits.