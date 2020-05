Un risque de sécheresse “très probable” cet été dans le Rhône

Ce jeudi, Emanuelle Wargon, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, a dévoilé une carte nationale afin de prévenir au mieux des risques de sécheresses. Cette projection se base sur des relevés de températures, de précipitations, de débit des cours d’eau, de niveau des nappes souterraines, de barrages réservoir et de l’épaisseur du manteau neigeux.



En 2019, les températures enregistrées en Europe n’avaient jamais été aussi élevées, avec le changement climatique, cette situation va être amenée à se reproduire, il s’agit donc d’anticiper et de se préparer au mieux à l’aide de prévisions météorologiques.



L’été s’annonce très chaud à Lyon avec un fort risque de sécheresse dans le Rhône. Selon Le Monde, le département fait parti des 11 départements les plus à risque. Au total, 53 départements sont menacés par la sécheresse cet été dans l’Hexagone.

Infographie parue ce jeudi matin dans le journal Le Monde