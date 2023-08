Un risque élevé de feu de forêt en Isère

C’est bien évidemment l’une des conséquences de cette vague de chaleur. Une grosse partie de l’Isère est en alerte pour les feux de foret.



D’après la préfecture iséroise, l’Ouest du département est particulièrement concerné, de Voiron à la vallée du Rhône, jusqu’à Pont-de-Chéruy au Nord.



Pour rappel, la préfecture a décidé d’interdire, jusqu’au 25 août, l’utilisation de pétards et de feux d’artifice “dans les espaces boisés et à moins de 200 mètres de ces espaces”. La plus grande vigilance est également demandée aux personnes utilisant chez elles “des barbecues, planchas, grills pouvant entraîner un départ de feu accidentel”.