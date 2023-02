Un sacré choc, une grosse ambiance, une dynamique lyonnaise… OL – Lens : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – RACING CLUB DE LENS, 23ème journée de Ligue 1, dimanche 20H45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Un sacré choc

Le match aller perdu 1-0 le 2 octobre avait largement contribué à coûter sa place une semaine plus tard à Peter Bosz. L’OL avait été trimbalé à Bollaert dans des proportions alarmantes. Ce match retour s’annonce plus équilibré. L’OL va mieux et surfe enfin sur des séries positives (cinq matchs sans défaite, sept point sur neuf en championnat) magnifiées par une belle qualification aux tirs au but contre Lille.

Si Lens partageait encore la deuxième place avec l’OM avant cette 23ème journée, l’équipe nordiste marque le pas. L’équipe de Franck Haise reste sur trois matchs sans victoire en Ligue 1 (1-1 à Troyes, 0-1 devant Nice et 1-1 à Brest) suivi d’une difficile qualification aux tirs au but en coupe de France à Lorient (1-1, 2 t.a.b à 4). En clair, la dynamique paraît favorable aux Gones. Sont-ils capables d’en profiter ? Si la réponse est positive, Lyon redeviendrait un candidat crédible à la qualification européenne par le biais du championnat.

Les déclas :

Laurent Blanc : “J’ai dit aux joueurs qu’il faudra être très bons car c’est une très bonne équipe. C’est une équipe qui bouge beaucoup. Les équipes qui pratiquent un bon football sont en mouvement en permanence. Il faudra faire un gros match dans tous les secteurs pour faire un bon résultat contre Lens.”

Franck Haise : « L’OL est une équipe construite pour le haut de tableau et qui a des joueurs pour évoluer à ce rang. Notre futur adversaire sera très fort et en confiance dimanche. »

Sans doute plus de 50 000 spectateurs

Si OL-LOSC n’a officiellement rassemblé que 24779 spectateurs mercredi, ils seront deux fois plus nombreux pour ce choc de la Ligue 1. Voilà qui promet une ambiance des grands soirs même si l’avant-match sera marqué par une contestation de plusieurs groupes de supporters qui réclament une “restructuration du pôle sportif”. La démarche n’est pas dénuée de sens vu la saison très décevante de l’OL mais les supporters vont bien vite en besogne en annonçant “11 ans sans titre” sur leur dernière affiche. Dix ans, c’était déjà bien assez parlant et chacun espère que la série va s’arrêter cette saison grâce à la coupe de France.

La dernière affiche postée sur les réseaux des Lyon 1950 et des Bad Gones 🔴🔵



Ambiance électrique a prévoir ? 🤔 pic.twitter.com/oWamZaZxa3 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) February 10, 2023





Les statistiques à confirmer

Lens a toujours perdu au Groupama Stadium : 3-2 en 2020-21 et 2-1 la saison passée. Par ailleurs, l’OL a gagné onze fois sur treize à domicile en championnat depuis 2000. Les Lensois ont gagné à une seule reprise, en août 2014 (1-0) et avaient décroché le nul (1-1) en septembre 2005.

Le groupe : Sans Gusto ni Jeffinho

🦁 Voici notre groupe pour la réception de Lens ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 23ème journée de @Ligue1UberEats 👊🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/4JALnhN14f — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2023

