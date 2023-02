Un scénario catastrophique imaginé pour un exercice de sécurité

Ce mardi et jusqu’au 3 mars, un exercice de sécurité civile sur la thématique des risques chimiques, radiologiques et biologiques a lieu dans toute la région du Rhône et sur plusieurs communes voisines de Lyon. Organisé dans le cadre du Mécanisme de Protection Civile de l’Union européenne, cet exercice mobilise au total 153 personnes venant des services de sécurité français, allemands, italiens et roumains. Il vise à les préparer à intervenir sur un terrain étranger, dans le cadre d’une potentielle crise à l’international.

Pour ces quelques jours, un scénario fictif est joué. Une forte tempête touche le sud du département du Rhône et se déplace rapidement vers le Nord-est. Les hôpitaux et services de secours sont surchargés, et les blessés ne font qu’augmenter. C’est alors que les services de sécurités allemands, italiens et roumains viennent prêter main-forte aux Français.

L’exercice est préparé par la SDMIS, également présente pendant les cinq jours pour aider sur la logistique et la technique.