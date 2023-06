Un séisme de magnitude 5,3 à 5,8 secoue l’ouest de la France

De nombreux habitants de l’ouest de la France ont ressenti une secousse importante ce vendredi soir peu après 18h30. De Bordeaux à Rennes en passant par Limoges, Angers, Nantes ou encore La Rochelle, des dégats matériels ont été constatés et des milliers de foyers ont été privés d’électricité. Un blessé léger a été pris en charge par les secours.



Ce tremblement de terre est l’un des plus puissants jamais enregistrés sur le territoire métropolitain avec une magnitude de 5,3 à 5,8 sur l’échelle de Richter selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF). L’épicentre de la secousse était situé à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres).



À noter qu’une réplique de magnitude 5 a été ressentie dans la nuit de vendredi à samedi (aux alentours de 4h30 du matin).

Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans les #deuxsevres



Certains bâtiments ont pu être touchés et des dégâts matériels ont été signalés



Restez calmenet ne saturez pas les numéros d'urgence (18/112) pic.twitter.com/XbIOm1zMkT — Préfète des Deux-Sèvres (@Prefet79) June 16, 2023