Un site américain vous rémunère pour regarder des films Disney

Non, ce n’est pas un rêve (bleu). Il existe bel (et la bête) et bien un site internet qui vous propose de vous rémunérer si vous visionnez des Disney.

Il s’agit de tester la plateforme Disney+, concurrente (entre autres) de Netflix et Amazon Prime destinée à être mise en ligne le 7 avril. Reviews.org recherche dix chanceux qui noterons leur film Disney préféré. A la clef, 200 dollars et un abonnement d’un an à Disney+ offert.

Malheureusement, les critères sont strictes pour participer au jeu. Il faut être majeur et habiter aux Etats-Unis d’Amérique pour avoir une chance d’être sélectionné.

Si vous êtes confinés actuellement dans le pays de Donald Trump, vous avez au moins le réconfort de pouvoir tenter votre chance.