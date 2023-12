Un succès minimaliste mais l’OL n’est plus dans la zone rouge, ce qu’il faut retenir d’OL – Nantes : 1-0

Olympique Lyonnais – FC Nantes, 17e journée de Ligue 1 : 1-0 (0-0). But : Lacazette (49e).

L’OL n’est plus dans la zone rouge

Pour la première fois depuis la 2e journée, Lyon n’occupe plus l’une des trois dernières positions. Grâce à cette victoire, conjuguée aux défaites de Toulouse devant Monaco (1-2) et de Metz à Paris (3-1), l’OL est même remonté à la 15e position, à trois longueurs seulement du dixième, Rennes. Totalement inespéré pour une équipe qui végétait à la dernière place avec 7 points en 14 journées il y a seulement 14 jours après sa rouste à Marseille (3-0) en match en retard. C’est la première fois depuis janvier-février 2022 que Lyon gagne trois matchs de championnat d’affilée.

Une solidité défensive sans faille

Même si Nantes a eu la possession (61%), Anthony Lopes n’a jamais été inquiété : les Canaris n’ont pas cadré le moindre tir (seulement 7 tentatives). A contrario, l’OL a cadré 7 de ses 8 frappes. Auteur de son 7e but de la saison sur un service en or de Cherki, Lacazette partage avec le Montpelliérain Adams la troisième place du classement des buteurs, derrière Ben Yedder (8) et Mbappé (18).

Rendez-vous en 2024

L’OL débutera l’année à Besançon contre Pontarlier (N3) en 32e de finale de la coupe de France le dimanche 7 janvier. En L1, Lyon lancera la phase retour au Havre le dimanche 14 janvier. Selon toute vraisemblance, après le redressement opéré depuis sa prise de fonction, Pierre Sage devrait être conforté dans sa position d’entraîneur de l’OL.

La réaction de Pierre Sage :

“Nous étions trop timorés en première période. En seconde période, on a choisi de défendre un peu plus haut et d’être davantage dans le jeu rapide pour se sortir de la densité. A la mi-temps, il ne fallait pas leur enfoncer la tête mais leur dire ce qu’il fallait faire, notamment la gestion du joueur inter-ligne ainsi que la vitesse de jeu qu’il fallait augmenter. Sur le but, la course de Rayan Cherki dans la profondeur a dynamisé les choses. Tout ceci se joue dans un contexte émotionnel qu’il faut accepter. (…) Dans tous les cas, il manque encore 18 points.”

#TonicSport – Coup de sifflet final sur une troisième victoire consécutive de l’#OL (1-0) face à Nantes ce soir au Groupama Stadium. #OLFCN pic.twitter.com/boj18iRMT1 — Tonic Radio (@tonic_radio) December 20, 2023