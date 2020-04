Un syndicat demande la réouverture des marchés de l’agglomération lyonnaise

Le Syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires du Lyonnais (SIMAL) a adressé une lettre ouverte à l’attention du maire de la ville de Lyon, Gérard Collomb, pour demander la réouverture des marchés.



“Avant la fermeture des marchés alimentaires ordonnée par le gouvernement, bon nombre de mesures de sécurité sanitaire avaient été prises sur la plupart des marchés petits ou grands de notre ville. Mesures, dans l’ensemble, saluées par nos clients, ainsi que par les acteurs des marchés.



On nous informe que toute demande de réouverture de marché avec des mesures de sécurité sanitaires adéquates essuie une fin de non-recevoir de la mairie centrale, sans qu’un motif ne soit communiqué.



Nous regrettons, par ailleurs, le manque total de concertation que nous subissons depuis quelques années. Sommes-nous devenus, à vos yeux, des gens sans importance ?



Nous vous rappelons que beaucoup de communes du département ont demandé, et obtenu, des dérogations en préfecture pour laisser fonctionner leurs marchés alimentaires.



Est-il préférable d’envoyer vos administrés dans des grands magasins acheter des produits d’origine souvent lointaine à des prix souvent démesurés ? Est-ce que la priorité serait de conforter les bénéfices des chaînes de grande distribution au détriment de nos marchés qui depuis toujours ont fourni une alimentation équilibrée, saine et souvent locale à la population ?



Nous avons toujours démontré nos compétences pour assurer le maintien des filières agricoles, dans toutes les branches d’activité, et par là même de maintenir une activité agricole durable dans notre région.



C’est pourquoi nous demandons la réouverture des marchés de la ville de Lyon.



Les acteurs des marchés alimentaires ne demandent rien de plus que de faire leur travail, que nous considérons de première nécessité. Nous ne demandons aucun geste de “charité”, aucune aide, bien que beaucoup de nos petites entreprises soient en danger. Ou alors, sommes-nous à vos yeux que des gens sans importance ?”



À noter que la commune de Villeurbanne a reçu vendredi une autorisation préfectorale qui lui permettra, de proposer six marchés ouverts par semaine à partir de ce lundi.