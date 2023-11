Oui, vous avez bien lu. Un tableau qui s’intitule Le bassin aux nymphéas du peintre français Claude Monet a été adjugé pour près de 74 millions de dollars ce jeudi à New York. La vente a été effectuée par la maison de vente Christie’s. L’oeuvre de Claude Monet a été réalisée entre 1917 et 1919 et avait été estimée à 65 millions de dollars.