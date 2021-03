Un temps quasiment estival en Auvergne-Rhône-Alpes

Il va faire chaud ces prochains jours ! Un temps quasiment estival s’installe cette semaine sur toute la France. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas épargnée.

En effet, Météo France annonce une montée progressive du mercure qui va atteindre, en milieu de semaine, les 25°C. Le soleil sera donc au rendez-vous dans la région mais les températures rechuteront dès le samedi 3 avril.

Le week-end de Pâques s’annonce couvert, avec quelques averses et le retour d’une température plus douce. Samedi il fera 18°C à Tarare, 19°C à Bourgoin-Jallieu et Villefranche et 20°C à Lyon et à Anse.