Un ticket TCL à 3 euros les samedis et les dimanches

Bruno Bernard l’a annoncé ce jeudi soir. Afin d’encourager les déplacements en transports en commun et de soutenir l’activité des commerçants, le SYTRAL met en place un dispositif exceptionnel.



Tous les samedis et dimanches du mois de décembre, le titre TCL en fête sera déployé et proposé à 3€.



Il permet de voyager toute la journée sur l’ensemble du réseau. Ce titre est disponible dans les distributeurs TCL et les agences commerciales, ainsi qu’en version dématérialisée sur smartphone via l’application TCL E-Ticket.



A noter que le SYTRAL maintient une offre à près de 90% les samedis et dimanches avec un renfort ciblé sur les lignes majeures desservant les centres-villes et les centres commerciaux, au regard de la nette progression de la fréquentation le week-end dernier, près de 50%.