Un trafic chargé pour le week-end de l’Ascension

C’est un trafic chargé qui est annoncé pour ce week-end de l’Ascension. Dès ce mercredi les perturbations seront de mise. En effet, Bison Futé annonce une circulation très difficile (rouge) dans le sens des départs. Jeudi ne sera pas différent en terme de prévisions.

Il est conseillé pour mercredi d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange dès 13h jusqu’à minuit et entre Orange et Marseille de 16h à 21h. Et pour le jeudi d’éviter la A7 entre 7h et 19h.

Vendredi et samedi s’annoncent tranquille pour les départs et les retours. Mais dimanche est classé noir pour les retours.

Pour le dimanche il est conseillé de ne pas prendre la A7 entre Marseille et Lyon de 9h à minuit.