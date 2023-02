Un trafic de drogue démantelé à Vaulx-en-Velin

La DDSP du Rhône a annoncé ce jeudi avoir démantelé le point de deal du 2 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin. Grâce à l’interception dimanche dernier d’un go-fast qui revenait de Rotterdam aux Pays-Bas, 18 kilogrammes d’héroïne ont été saisis.

Près de 2kg d’héroïne et de cocaïne ainsi qu’une arme de poing ont été découvertes en perquisition. La fouille approfondie du véhicule a amené à la saisie de 10,5 kg d’héroïne supplémentaire. Sept malfaiteurs ont été placés en garde à vue.

Avec les nombreuses surveillances techniques et physiques réalisées avec le soutien de la Brigade Spécialisée de Terrain et de l’antenne SIAT locales, ils ont permis progressivement d’identifier les différents acteurs de ce point de deal et de localiser les points de stockage des produits stupéfiants. La DDSP a indiqué que ce point de deal générait près de 20 000 euros de chiffre d’affaires quotidien.