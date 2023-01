Un trésor de guerre nazi caché aux Pays-Bas

La rumeur excite les archéologues. Les Pays-Bas ont rendu public 1 300 pages de documents et parmi eux, une carte au trésor datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle fait état d’un trésor nazi enfoui à 70 ou 80 centimètres de profondeur, au pied d’un peuplier près d’Ommeren. Un trésor aurait été déposé là, suite au bombardement d’une partie du coffre-fort de la Rotterdamsche Bank d’Arnhem, en 1944. Le butin de ce trésor est estimé à 18 millions d’euros, selon The Guardian.

Cette carte aurait appartenu à un soldat allemand nommé Helmut.

D’après Helmut, qui aurait été présent à l’époque, une bombe lancée par les Alliés aux Pays-Bas avait fait exploser les murs des coffres de la banque, projetant bijoux, pierres précieuses et montres de luxe dans les rues. Trois soldats de l’armée allemande auraient alors décidé de les ramasser et de les mettre dans des caisses de munitions. Celles-ci auraient ensuite été enterrées à Ommeren, dans l’idée de les récupérer une fois la guerre terminée. Cependant, deux de ces trois hommes seraient morts avant 1945, et un dernier n’a jamais été identifié.

“De nombreux chercheurs, journalistes et archéologues amateurs se montrent très intéressés et excités”, explique Annet Walkens, des Archives nationales néerlandaises.