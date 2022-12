Un trésor retrouvé au fond de la mer

L’épave d’un navire contenant de l’or a été retrouvée 147 ans plus tard.



Le Pacific qui avait a sombré dans l’océan Pacifique en 1875, au niveau de l’actuelle frontière occidentale du Canada et des États-Unis a été localisé.



L’équivalent de 9,4 millions d’euros du précieux métal avait sombré avec lui et ses 270 passagers. La loi Américaine autorise les descendants des victimes à réclamer leur part. Au moins quatre personnes se seraient déjà fait connaître.