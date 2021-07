Un vautour s’échappe du parc animalier de Courzieu

Un appel a été lancé ce samedi après-midi sur les réseaux sociaux par la direction du parc animalier de Courzieu. Un vautour moine de trois mètres d’envergure s’est perdu cette semaine.



“Encore jeune, c’est parfois difficile pour lui de gérer les vents et le relief . Un grand vent a eu raison de sa puissance et l’a plaqué dans la vallée. […] Si vous le voyez, vous le reconnaîtrez, il est énorme, indique la direction du parc. C’est un des plus grands rapaces diurnes d’Europe puisque son envergure est de presque 3m. Il pèse généralement de 8 à 11 kg.”



Si vous l’apercevez, il est conseillé de rester à distance du rapace et de contacter immédiatement le parc de Courzieu au 06 80 64 19 08.