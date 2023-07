Un véhicule d’intervention percuté par deux camions sur l’A7, le 30e heurté cette année

Les faits se sont produits ce jeudi soir aux alentours de 20h15, sur l’autoroute A7 en direction de Lyon, entre Vienne et Chasse-sur-Rhône : un véhicule d’intervention VINCI Autoroutes a été percuté successivement par deux poids-lourds. Pourtant, la signalisation du fourgon était bel et bien activée. Fort heureusement, l’agent de maintenance se trouvait en dehors du véhicule, et aucun blessé n’est à déplorer.

Nous avons frôlé la catastrophe ce soir ‼️



Alors que l’un de nos fourgons a été violemment percuté il y a 2 jours sur l’A9, ce soir encore sur A7, la vie de l’un de nos patrouilleurs a été mise en danger à cause de comportements inacceptables.



Respectez le #CorridorDeSécurité ! pic.twitter.com/Xfd9f9VWVO — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 20, 2023

Le 30e véhicule d’intervention heurté

Si vous prenez souvent l’autoroute, vous avez déjà dû croiser plusieurs agents d’intervention, à proximité de leurs camions jaunes signalisés par des balises clignotantes oranges ; ou bien des panneaux numériques vous indiquant leur présence et vous rappelant le nombre de camions heurtés chaque année.

Malgré cela, l’accident de jeudi soir devient le 30e véhicule d’intervention percuté depuis le début de l’année, soit plus d’un heurt par semaine. Il s’agit là d’un nombre édifiant qui révèle le manque d’attention et la négligence des automobilistes, alors même qu’ils circulent à grande vitesse.

Dans un communiqué, VINCI Autoroutes a tenu à réagir à l’incident ; le groupe déplore notamment le manque de respect du code de la route : « Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire et il est absolument essentiel que les règles du code de la route soient respectées par l’ensemble des conducteurs à l’approche d’un véhicule d’intervention ».

Une campagne de sensibilisation choc

Dans ce contexte, le groupe déclare avoir lancé une nouvelle campagne de sensibilisation « choc ». Celle-ci, intitulée « Quand allez-vous percuter ? » vise à « témoigner de la colère des personnels intervenant sur les routes et autoroutes, appeler les conducteurs à plus de vigilance au volant et sensibiliser au respect du corridor de sécurité ».

Ainsi, depuis le 3 juillet, six poids lourds transportant chacun trois fourgons accidentés circulent sur le réseau VINCI, interpellant les automobilistes par une question simple : « Quand allez-vous percuter ? ».