Un Vénissian comparaît au tribunal pour avoir frappé sa compagne enceinte

Une femme de 22 ans a déposé plainte ce dimanche au commissariat de Dijon pour des faits de violence et de menaces de morts répétés, entraînant un ITT de trois jours. Enceinte, elle accuse son compagnon : un Vénissian âgé de 22 ans et connu des services de police. Considéré comme dangereux, il faisait l’objet de plusieurs fiches de recherches, et notamment une pour l’évasion d’une maison d’arrêt.

Lundi, le suspect a été interpellé à son domicile à Vénissieux, et placé en garde à vue. Chez lui, une fausse carte d’identité, une arme à blanc et une bombe lacrymogène ont été saisies.

A son audition, il a reconnu avoir porté des gifles et proféré des menaces de mort à la victime pour l’intimider. Présenté au parquet, il a été déféré en comparution immédiate ce mercredi.