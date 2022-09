Un village Harry Potter débarque à Grigny le 23 octobre prochain

Le dimanche 23 octobre, un village spécial Harry Potter va débarquer du côté de Grigny. Ce festival qui existe depuis 2017 autour de l’univers du plus célèbre des sorciers sera composé de 70 exposants et de 25 animations différentes. Un grand marché sera sur les lieux et on pourra voir des spectacles, des ateliers ainsi qu’une exposition sur “Les Animaux Fantastiques”. L’entrée coûtera 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.