Un violent accident après un contresens sur l’A7

Un contresens sur l’autoroute a fait un mort et un blessé ce lundi soir vers 18h entre les échangeurs de Condrieu et de Vienne Sud. La voiture est descendue depuis le péage de Reventin, sur la voie rapide de l’A7, selon le Dauphiné.



L’autoroute a été coupée en direction de Marseille le temps de l’intervention des secours.



Un homme de 57 ans est décédé dans l’accident, le second conducteur d’une quarantaine d’années a été conduit à l’hôpital pour des blessures légères.



