Le feu d’une maison d’habitation, qui était squattée, s’est propagé à six autres habitations et en a touché une huitième, selon le Journal de Saône-et-Loire.



Les pompiers sont restés sur place toute la nuit. Le sinistre a été maitrisé ce lundi matin vers 8h.



Plus de 20 personnes vont devoir être relogées.